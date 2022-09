Stad geeft broeikasboom of broeikasplant cadeau aan elk Hasselts gezin

LEUVEN/STEENOKKERZEEL Sjoemelden ambtenaren Regie der Gebouwen bij aanbeste­ding camerabewa­king in gevangenis en asielcen­trum? “Er werd gefactu­reerd, maar niet geleverd”

Twee ambtenaren en vier andere beklaagden hebben zich in de correctionele rechtbank in Leuven moeten verantwoorden voor gesjoemel bij aanbestedingen van de Regie der Gebouwen. Concreet zou het draaien om werken in de gevangenis van Leuven Centraal en bij Asielcentrum 127bis in Steenokkerzeel. De feiten gaan terug tot 2009 en daarom trekt de verdediging de kaart van verjaring.

27 september