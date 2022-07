Spullen een tweede leven geven? Repair Café Runkst opent zaterdag de deuren

Leuven/Hasselt Leuvense tiener krijgt 40 maanden cel voor reeks diefstal­len en afpersin­gen

De correctionele rechtbank van Leuven heeft een tiener uit Leuven veroordeeld tot 40 maanden gevangenisstraf voor zes afpersingen en diefstallen in Leuven en Hasselt. Hij was daarbij telkens deel van een groep jongeren, maar was vaak de enige geïdentificeerde volwassene. Een medebeklaagde die terechtstond voor drie feiten, kreeg 250 uur werkstraf.

5 juli