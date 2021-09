Sporttrainer (35) geeft seksueel grensoverschrijdend gedrag toe en riskeert 30 maanden cel: “Ik ben zo’n idioot geweest”

Autosport Schitteren­de titel voor Dries Vanthoor en Charles Weerts in EK GT Sprint

29 augustus In Brands-Hatch is dit weekend de voorlaatste manche van de GT World Europe Sprint gehouden, het EK GT Sprint zeg maar. Voor het weekend in Engeland was de leiding in het kampioenschap in handen van de Hasselaar Dries Vanthoor en Charles Weerts, de man uit Aubel. In hun Audi R8 LMS van het Belgische succesteam WRT reden ze met een zege en een tweede plaats naar een tweede opeenvolgende titel.