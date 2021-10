Spoedafdeling Hasselt bezwijkt onder druk: “Die derde boosterprik moet er nú komen”

FUTSAL EERSTE NATIONALE Kenneth Vanderhey­den en Renolim Borgloon verliezen topper tegen Hal­le-Gooi­k: “Toch trots, want we hebben gevochten als leeuwen”

18 oktober In eerste nationale duelleerden ongeslagen leiders Borgloon en Halle-Gooik vrijdag in een rechtstreeks duel om de leidersplaats. De meer dan 400 toeschouwers kregen in Borgloon een razendspannende strijd voorgeschoteld. Pas naar het einde van de wedstrijd toe kon een klasrijker Halle-Gooik met 3-5 afstand nemen. “We hebben gevochten als leeuwen en met veel wilskracht en snelle tegenstoten de tegenstander lange tijd het vuur aan de schenen gelegd. Daar mogen we terecht trots op zijn”, blikt Borgloon-kapitein Kenneth Vanderheyden een dag later terug.