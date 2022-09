Softwarebedrijf Codious zoekt IT’ers bij de concurrentie op Corda Campus: “Kan niet anders door arbeidskrapte”

Het gaat er hard aan toe in de IT-sector om geschikt personeel te vinden. Het bedrijf Codious, gevestigd in Oud-Turnhout en Hasselt, deinst er dan ook niet voor terug om helpende handen bij de concurrentie te zoeken. ‘Fullstack developer of .net expert? Dan hebben we jou eigenlijk veel liever in ons team!’, zo staat er op de uitgedeelde flyers te lezen. Wie zijn of haar e-mailadres op de flyer achterliet, kreeg daarbovenop een gratis hamburger.

Tegenwind

“Tijdens deze actie hebben we dan ook zeker wat tegenwind gekregen, maar daar trekken we ons niets van aan", zegt Lucia Zupo, die als HR- en PR-manager bij Codious vrijdag zelf flyers mee hielp uitdelen. “Ons softwarebedrijf telt momenteel 15 personeelsleden, maar we hebben als doel om uit te groeien tot een bedrijf met 25 medewerkers. Dat betekent dat we dus nog zeker 10 geschikte profielen zoeken, en dat in tijden van arbeidskrapte. Ook in de IT-sector is het momenteel heel moeilijk om geschikt personeel te vinden, dus zijn we haast genoodzaakt om een actie als deze op te richten. Ondanks het mindere weer, hopen we dan ook op heel wat IT’ers met interesse”, aldus Zupo.