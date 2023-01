Snelheidsduivel rijdt meer dan 100 per uur in zone 70

VOETBAL EERSTE NATIONALE Invaller Niels Verburgh kopt Patro Eisden naar winst in blessure­tijd: “Gouden goal diept kloof met achtervol­gers verder uit”

Leider Patro Eisden had aan een niet-aflatend Tienen een moeilijke klant. De thuisploeg nam nochtans en sterke start en klom via Bamona snel op voorsprong, maar vergat daarna de stand verder uit te diepen. Dat brak in de slotfase bijna zuur op toen ex-Patrospeler Arne Naudts aan de overkant via enkele Patrospelers de gelijkmaker binnenkopte. Net zoals vorige week toonde Eisden veerkracht en lukte invaller Niels Verburgh in de 93ste minuut alsnog de gelijkmaker. Omdat de naaste achtervolgers kostbare punten lieten liggen, loopt Eisden almaar verder uit.

29 januari