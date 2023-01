Snelheidsduivel rijdt meer dan 100 kilometer in zone 70

Sint-Truiden Zorgkundi­ge die foto’s nam van rusthuisbe­wo­ners, moet voor rechter verschij­nen: “Maar het gaat finaal om twee beelden... die niet choquerend zijn”

Een van de vier zorgkundigen die in 2018 betrokken was bij het maken van foto’s van rusthuisbewoners in Villa Rosa in Sint-Truiden zal binnenkort voor de rechter moeten verschijnen. Er ontstond destijds een storm van verontwaardiging toen bekend raakte dat choquerende foto’s zouden gedeeld zijn in een besloten WhatsAppgroep. Volgens de voorzitter van Zorgbedrijf Sint-Truiden Pascy Monette (Open Vld) gaat het om twee foto’s die niet choquerend zijn. Wat er juist aan de hand is, zal blijken op het proces dat op 1 maart in de correctionele rechtbank zal plaatsvinden.

27 januari