Sieraden gestolen uit woning in Hasselt

Vader (51) riskeert vier jaar cel voor bijzondere manier van ‘opvoeden’: “Als je tegen mij nee leert zeggen, zal je het tegen elke man kunnen”

“Als ik geld wou, moest ik naakt in de slaapkamer gaan liggen. Ik voelde me een hoer.” Een Beringse vijftiger voedde zijn twee adoptiedochters op een wel heel bijzondere manier op. Zo vreemd zelfs dat hij het vandaag aan de rechter mag komen uitleggen. De man zelf beweert dat hij zijn adoptiedochters voor zichzelf leerde opkomen. En daarvoor was het volgens hem nodig om in hun borsten te knijpen of over hun schaamstreek te strelen.