Serdal neergeschoten na ruzie over spelletje poker: “Ik dacht even dat ik eraan was. En voor wat? Voor een stomme discussie over een spelletje kaarten”

Het was een onnozele discussie over de spelregels, tijdens pokeravond in Kuringen waar de inzet amper een paar eurocent bedroeg. Toch werd een 66-jarige speler zó boos, dat hij thuis een revolver ging halen en terugkeerde om zijn tegenspeler neer te schieten. Serdal Ilhan (42) kreeg twee kogels in zijn lichaam en raakte levensgevaarlijk gewond, maar is intussen stabiel en herstelt in het ziekenhuis van zijn verwondingen. “Ik dacht even dat ik eraan was. En voor wat? Voor een stom spelletje kaarten.”