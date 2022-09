Schotse whisky proeven, vliegtuigen spotten en tot rust komen in de Japanse Tuin: dit zijn onze weekendtips voor de regio Limburg

Hasselt/Maasmechelen In 2024 rijdt trambus Has­selt-Eis­den over deze groene Rijksweg: “Eindhalte van Spartacus­lijn 2 aan Terhills is goedge­keurd”

In 2024 moet er een trambus zijn die in één ruk van Hasselt-station tot aan eindhalte Terhills in Eisden rijdt in het kader van Spartacuslijn 2. De bouw van die eindhalte is dinsdagavond goedgekeurd in de gemeenteraad. Intussen plant De Werkvennootschap heel wat vergunningsaanvragen in Hasselt, Genk en Maasmechelen om de vrije bedding van de trambus tegen 2024 klaar te hebben. Opvallend: de Rijksweg zal onherkenbaar veranderen.

7 september