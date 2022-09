Scheidsrechter (44) overlijdt in kleedkamer en wordt pas uren later gevonden: "Collins was altijd zó goedlachs”

Hasselt Deze leerlingen op vier Hasseltse scholen verdienen voortaan uitstapjes naar het zwembad, de kermis en zélfs Plopsaland...als ze met de fiets of te voet komen

Op vier Hasseltse scholen start de stad vandaag met de campagne ‘High Five’. Die motiveert leerlingen om met de fiets of te voet naar school te komen én beloont hen als ze dit doen. De schoolkinderen verdienen zo elke dag punten, die ze dan weer kunnen inruilen voor extra speeltijd, een film in de klas of zelfs een uitstapje naar Plopsaland. “Op die manier houden we samen nog meer auto’s uit de Hasseltse straten weg", aldus bevoegde schepen Marc Schepers (RoodGroen+).

