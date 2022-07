Sacramentsprocessie in Godsheide

Limburg Onttrek­kings­ver­bod in Limburg ingesteld

De debieten en peilen in de Limburgse waterlopen staan bijzonder laag. Wegens de aanhoudende droogte en beperkte voorspelde neerslag voor de komende periode, wordt tijdelijk een bijkomend onttrekkingsverbod vanaf 16 juli 2022 ingesteld voor de hele provincie Limburg. Zolang dit verbod van kracht is, mag er geen water geput worden, tenzij in een aantal uitzonderlijke gevallen (onder andere door de brandweer). Dit tijdelijk onttrekkingsverbod is een aanvulling op het permanent onttrekkingsverbod dat sinds 1 januari 2022 verbiedt om water te onttrekken uit kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten.

