RESTOTIP. Wasbar in Hasselt, waar je hip eet én de was kan doen

Alken/Kortessem/Tongeren Hob­by-archeoloog Patrick (52) vindt zeldzaam stukje van Romeinse dodecaëder: “Voor het geld moet je zoiets niet doen”

Amper twee centimeter groot is het stukje dodecaëder dat hobby-archeoloog Patrick Schuermans (52) twee jaar geleden vond in Kortessem. Waar een dodecaëder duizenden jaren geleden voor diende, is onzeker. Maar vast staat dat het een zeldzame, mysterieuze en bijzondere vondst is. De Alkenaar doneert het object aan het Gallo-Romeins Museum in Tongeren, waar het tentoongesteld zal worden. “De eigenaar van de akker gaat niet kunnen lachen als ik vertel waar ik het stukje vond”, begint Patrick het opmerkelijke verhaal van zijn mysterieuze vondst.

