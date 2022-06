RESTOTIP. Quiche Café in Hasselt: “We komen recht van de schoolbanken”

Hasselt Vijftiger die twee daklozen onderdak biedt bekoopt goedheid met gruwelijke dood: assisen­zaak van start op 12 september

Met zijn vzw Goed ving de 56-jarige Johannes ‘Han’ Van Wordragen in zijn huurpand in Hasselt mannen op met een verslaving. In september 2018 bekocht de vijftiger die goedheid met een gewelddadige dood. Een twintiger en een dertiger moeten zich vanaf 12 september voor het hof van assisen in Tongeren verantwoorden voor de moord op de man die hen onderdak bood.

27 juni