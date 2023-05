RESTOTIP. Marloo’s in Hasselt: “Dé place-to-be voor trendy en kraakverse gerechten in een hippe sfeer”

Zoontje brengt moeder onrustwek­ken­de boodschap: “Papa is aan het sparen voor een wapen met geluidsdem­per”

Na de moeilijke relatiebreuk met zijn partner wist een 45-jarige Genkse vader met zichzelf geen blijf. Hij ging over tot doodsbedreigingen aan het adres van zijn ex, omdat hij ‘niets meer te verliezen had’. Zelfs zijn zoontje sprak zijn moeder aan over een dreigend gevaar. De man riskeert nu een zware straf, al probeert zijn advocaat dat te voorkomen. “Die vakantie in Zuid-Afrika in 2010 heeft heel zijn leven veranderd.”