RESTOTIP. Enigma in Hasselt: “Mooi gepresenteerde bordjes met sharing gerechten uit Kreta die je niet snel elders zal vinden”

Sint-Truiden IN BEELD. Keizerlij­ke Commande­rie en kersvers waarnemend burgemees­ter brengen Haspen­gouws fruit naar de koning

Het is al voor de 37ste keer dat de Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie in volle oogst naar het koninklijk paleis in Brussel trekken om er het vorstenpaar te voorzien van een portie vers en kwalitatief Haspengouws fruit. Dit jaar was de eer aan Hilde Vautmans om hen te vergezellen die op het paleis het bericht kreeg de nieuwe waarnemend burgemeester van Sint-Truiden te zijn.

11:35