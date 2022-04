RESTOTIP. BarBàr in Hasselt: “Vlees, vis en vegetarisch à volonté zonder dat we je in jouw keuze beperken”

Sint-Truiden Holly­woodster Ronn Moss uit ‘The Bold and the Beautiful' komt naar Sint-Trui­den

Hoog bezoek in Sint-Truiden want acteur Ronn Moss, die meer dan 20 jaar gestalte gaf aan Ridge Forrester in ‘The Bold and the Beautiful, komt op 12 en 13 april naar Sint-Truiden. Op uitnodiging van Theater De Roxy zal hij schitteren in de Vlaamse komedie ‘Brasschaatse Huisvrouwen'.

11 april