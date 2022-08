Reserveren bij restaurant LEEUW? Dan betaal je voortaan 50 euro waarborg: “Afgelopen vrijdag kwamen er 18 van de 28 klanten niet opdagen”

HasseltWie na reservatie te laat of niet komt opdagen in het Hasseltse restaurant LEEUW, betaalt voortaan 50 euro per persoon. Die maatregel voert chef-kok Laurens Snykers in, nadat op één avond liefst 18 van de 28 klanten toch niet kwamen tafelen.

De nieuwe maatregel gaat in vanaf 16 augustus en geldt voor elke klant die zijn reservatie bij LEEUW niet of in minder dan 24 uur vooraf annuleert. “Zo vragen we voortaan een krediet van 50 euro per persoon bij reservatie”, legt chef-kok Snykers uit. “Komen gezelschappen te laat of dagen ze helemaal niet op, dan krijgen ze dat geld ook niet meer terug.”

Quote Een gezelschap liet ons aan de telefoon, toen wij belden, weten dat ze te laat gingen komen en dus helemaal niet meer kwamen. Maar een telefoon­tje? Dat was te veel gevraagd. Chef-kok Laurens Snykers

Het Hasseltse restaurant zat al langere tijd met het idee om deze maatregel in te voeren, “maar de taferelen van afgelopen vrijdag waren de druppel”, vertelt Snykers. “Liefst 28 klanten zouden langskomen, wat een volledige bezetting is. Uiteindelijk kwam nog niet eens de helft opdagen. Daardoor bleef ik achter met volle frigo’s, werkloos personeel en heel wat verloren inkomsten. En dat op de laatste dag voor ons jaarlijks verlof...”

Volledig scherm Afgelopen vrijdag kwam nog niet eens de helft van de oorspronkelijke reservaties naar LEEUW. © RV

“Liever barbecue”

Enkel op risico dat je 50 euro per persoon verliest, kan je voortaan nog bij LEEUW tafelen. “Ik besef heel goed dat deze maatregel voor minder toegankelijkheid zorgt, maar ergens moeten we de lijn trekken. Het kan niet zomaar blijven gebeuren dat wanneer we klanten opbellen om te vragen waar ze blijven, ze ons doodleuk aan de telefoon vertellen dat ze toch liever thuis barbecueën. Dat verzin ik niet, want dat is afgelopen vrijdag effectief gebeurd. Een ander gezelschap liet ons aan de telefoon, toen wij belden, weten dat ze te laat gingen komen en dus helemaal niet meer kwamen. Maar een telefoontje? Dat is te veel gevraagd.”

“Versta me niet verkeerd: ik ben geen onmens. Onze klanten hebben nog steeds 24 uur de tijd om te annuleren, want er kan nu eenmaal iets tussenkomen. Maar het kan niet dat mensen ons helemaal niet verwittigen. Gemiddeld drie uur per dag zit de Vlaming op zijn smartphone, dus dan kan een telefoontje toch wel? Helaas merken we steeds vaker dat dit te veel gevraagd is, dus zijn we genoodzaakt om deze maatregel in te voeren. Of het ook zal werken? Dat zullen we na ons verlof te weten komen, maar we hopen heel erg van wel”, aldus Snykers.

