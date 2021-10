Raadkamerzitting rond transfer Edmilson wordt op lange baan geschoven

Begin 2020 werd naar buiten gebracht dat Standard mogelijk een frauduleuze constructie heeft opgezet bij de transfer van de flankaanvaller in 2018. Op die manier liep STVV als ex-club van Edmilson mogelijk zelfs meer dan een miljoen euro mis. Het parket van Hasselt startte een onderzoek en vorderde later de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank. Luk Delbrouck, raadsman van STVV, bevestigt dat het dossier is uitgesteld. “Dit door een verzoek tot bijkomend onderzoek. Dat zal normaal gezien niet veel langer dan een paar weken duren.”