PXL-studenten lezen verhalen voor in verschillende talen op ‘Dag van de Moedertalen’

De voorleesmomenten startten om 14.30 uur, enerzijds in de leeshoek van de afdeling kinder- en jeugdboeken en anderzijds in de workshopruimte naast de kranten- en tijdschriftenhoek. Denk daarbij aan ‘Little Bear’ of ‘Beer’ in het Engels, maar ook ‘Welterusten Kleine Beer’ dat door vier studenten volledig in het Turks voorgelezen wordt.

“De organisatie van de ‘Dag van de Moedertalen’ is belangrijk, omdat de thuistaal van het kind voor een belangrijk stuk de identiteit bepaalt van het kind", benadrukt Karen Reekmans, lector en onderzoeker aan de Hogeschool PXL. “De mooiste momenten beleven we wanneer studenten met verschillende thuistalen samen voorlezen en energie krijgen van de flikkering in de ogen van de kinderen. Kinderen die geboeid luisteren, helemaal opgaan in het verhaal en internationale studenten die in dialoog gaan met deze jonge kinderen: dat is echt magie.”