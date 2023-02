PXL Roeiteam gaat opnieuw uit de kleren voor het goede doel

Voor een zesde keer gaan de roeiers van de Hogeschool PXL in ‘hunne pure’ staan voor de naaktkalender. Zo'n kalender kost 15 euro per stuk. Die opbrengst gaat naar Spierziekten Vlaanderen.

De eerste naaktkalender van het PXL-roeiteam dateert van 2016. “Goede tradities zijn er om in ere te houden, dus zijn we intussen toe aan een zesde editie", knikt kapitein Lukas Gendera. “Maar een eerste of een zesde keer: het is altijd wel een beetje uit je comfortzone komen. Anderzijds zijn we een hechte groep die samen veel tijd in een smalle doorbrengt, dus voor de meeste roeiers was dit geen probleem (lacht).

Ook de vrouwerlijke roeiers van de Hogeschool PXL zetten zich in voor het goede doel. © Joppe Geuens

“Voor de mannen en de vrouwen wordt er trouwens telkens een aparte shoot voorzien, met medestudent Joppe Geuens als onze fotograaf. Enkel bij de groepsfoto komen we samen in beeld. Dan staan we eerst allemaal in badjas en pas als iedereen in positie is en kaarsrecht voor zich uitkijkt, gaan de badjassen uit.”

Dit jaar kiest het PXL Roeiteam ervoor om Spierziekten Vlaanderen te steunen. “Roeien is een sport waarbij je elke spier in je lichaam meer dan nodig hebt. Zo hopen wij een klein stukje bij te dragen aan de financiering van geneesmiddelen om mensen die hun spieren niet meer behoorlijk kunnen gebruiken, te helpen”, besluit Gendera. De naaktkalender kost 15 euro en is te verkrijgen in de bookshop van de Hogeschool PXL of via Instagram pxlroeiteam_official.