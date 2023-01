PXL-NeXT en Hasselts HR-bureau Motmans slaan handen in elkaar voor levenslang leren op werkvloer

Het is geen verrassing dat PXL-NeXT en Motmans een samenwerking aangaan. Apart zetten de twee organisaties zich al sterk in voor levenslang leren. Opleidingscentrum PXL-NeXT deed dat door bij- en nascholingen te ontwikkelen voor hogeropgeleiden die klaar zijn voor een volgende stap in hun carrière. HR-bureau Motmans zet dan weer in op het groeipotentieel van professionals via Talent Centers en Development Centers. “Heel concreet bekijken we samen met bedrijven of individuen waar ze nog kunnen groeien. Als ze bijvoorbeeld competenties zoeken rond onderhandelen of leiderschap, kunnen wij hen in de juiste richting sturen”, vertelt Liesbeth Vandenrijt van Motmans.

Voortaan doen ze dat in tandem en ondersteunen Motmans en PXL-NeXT elkaar om organisaties een volledige service te bieden op vlak van opleiding en talentontwikkeling. Zo hoeven bedrijven voortaan niet meer zelf op zoek te gaan naar een organisatie die hen zicht kan geven op hun noden én een organisatie die opleidingen aanbiedt die aan die noden tegemoetkomen. “Enerzijds bieden we de bestaande opleidingen van PXL-NeXT aan, maar er is ook ruimte voor trajecten op maat”, klinkt het.

Volledig scherm Ben Lambrechts (PXL) en Liesbet Vandenrijt (Motmans). © PXL-NeXT/Motmans

Concreet zal de HR-partner blootleggen waar het potentieel voor verdere competentieontwikkeling zich bevindt bij individuele werknemers en binnen teams. PXL-NeXT kan zijn opleidingen daarop vervolgens afstemmen voor het beste resultaat. Zo versterkt de gloednieuwe samenwerking de dienstverlening van beide organisaties.

Groeimogelijkheden

“Dankzij onze samenwerking is één en één drie. We kunnen samen een volledige menukaart aanbieden doordat we een gecoördineerd beleid kunnen voeren. Daardoor moeten bedrijven niet langer op zoek naar verschillende partners”, stelt directeur van PXL Ben Lambrechts. Ook Liesbeth Vandenrijt, psychologe en managing partner bij Motmans, is enthousiast: “Dit is een mooi voorbeeld van hoe de openbare en privésector kunnen samenwerken om aan specifieke groeimogelijkheden van talenten tegemoet te komen. Het zou fantastisch zijn als we daarmee ook anderen kunnen inspireren.”

“Opleidingen zijn geen pleister op de wonde”, gaat Hannelore Schuurmans, sales manager bij PXL-NeXT, verder. “Je moet vertrekken vanuit een goede basis. Motmans kan de structuur opzetten waarop PXL-NeXT kan voortbouwen met haar opleidingen”, klinkt het. “De connectie tussen Motmans en PXL-NeXT is er altijd al geweest. We doen wel andere dingen, maar het gaat over hetzelfde thema: talentontwikkeling. Dankzij deze samenwerking komen business en opleiding daarin nu samen en kunnen we nog meer voor elkaar betekenen”, besluit Sophie Bijnens, director talent development bij Motmans.

