PXL-lerarenopleider Hanne Rosius (42) is Leraar van het Jaar 2022: “Geef ik mijn studenten vandaag kansen, dan bereik ik via hen honderden anderen”

Wellen RESTOTIP: Voormalige finaliste ‘Mijn Restaurant’ opent restaurant in vierkants­hoe­ve: “Op een dag een Michelin­ster halen, dat is mijn droom”

Kent u Yanaika Skrzyszkowiak (41) nog? Ze werd destijds bekend als deelneemster van de eerste editie van het VTM-programma ‘Mijn Restaurant’ en werd in 2011 verkozen tot ‘Ladychef of the year’. Sinds begin deze maand heeft ze met ‘The Black Knife’ een nieuwe zaak in Wellen, die ze samen met haar schoonbroer Niels Vranken runt. “De eerste weken lopen goed, we willen eerst wandelen en daarna pas lopen”, bekijkt ze de zaken nuchter.

23 juni