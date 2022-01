PXL-lector biedt excuses aan na racistische uitspraken: “We zien dit als een leermoment”

De lector in kwestie gebruikte tijdens een online les het n-woord en sprak over zwarte piet. Deze uitspraken dateren van een aantal weken geleden, maar kwamen pas vorige week aan het licht. Het filmpje met de beelden werd verspreid door derden, niet door PXL-studenten.

Context

De lector en de klasgroep bevestigen dat het geenszins de bedoeling was om iemand in het bijzonder te viseren. Daarom werd de context van de gebeurtenissen ook geschetst. De aanleiding was dat studenten niet in beeld waren tijdens de online les waar hij de vraag stelde: ‘Kunnen jullie mij nog horen?”. Omwille van technische redenen verscheen er een donkere vlek op het scherm. In deze context bediende de lector zich van een misplaatste metafoor.

Als gevolg van de bekendmaking van dit gebeuren startte een dialoog met verschillende betrokkenen. In een functioneringsgesprek toont de lector een groot schuldbesef. Hij verontschuldigt zich naar iedereen die hij op welke wijze, niet- intentioneel, heeft gekwetst. De gebeurtenissen werden vorige week ook opgepikt door de media en de harde reacties naar de lector toe hadden een grote impact op de betrokkene. Op sommige plekken werd zelfs zijn naam genoemd.

Nieuwe kans

Een student van de klasgroep toont aan dat de lector een nieuwe kans verdient. “Het jaarthema is ‘diversiteit’ en ik denk dat het belangrijkste element van ‘diversiteit’ het aanvaarden van anderen en hun tekortkomingen is. Ten slotte ben ik er zeker van dat de lector in kwestie beseft wat hij fout heeft gedaan, hier heel veel spijt van heeft en dat zulke voorvallen in de toekomst niet meer zullen plaatsvinden.”

Overleg

Daarnaast is er ook overleg geweest met de studentenraad. Op basis van deze verschillende elementen toont de PXL vergevingsgezindheid en worden de excuses aanvaard. “We zien in dit voorval als hogeschool een leermoment en een moment van dialoog”, klinkt het in een statement. “Diversiteit is het jaarthema van onze studentenraad en een thema dat ook duurzaam binnen onze curricula in de leerlijn intercultureel handelen alsook de professionalisering aandacht krijgt.”