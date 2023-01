PVDA Limburg gaat 2023 in met nieuwe voorzitter Aurelie Decoene

Aurelie Decoene is geen onbekende binnen PVDA. Ze is 39 jaar, heeft twee zoontjes, woont in Hasselt en is de partner van partijgenoot Kim De Witte. Ze is economist en politicoloog van opleiding en leidde Comac, de jongerenbeweging van de PVDA tussen 2009 en 2014.

Samen met de nieuwe voorzitter werd ook een nieuwe Provinciale Raad verkozen met meer jongeren, vrouwen en arbeiders. “Verjongen is de eerste grote uitdaging”, vertelt Decoene. “In Genk zijn we een jaar geleden gestart met een afdeling van louter jongeren onder de 25 jaar. Steunend op de goede ervaringen daar willen we in alle regio’s van Limburg jongerenafdelingen oprichten”.

“Daarnaast willen we ons aantal leden verdubbelen tussen 2018 en 2024 en ons aantal lokale en bovenlokale verkozenen. We hebben momenteel lokale verkozenen in Hasselt, Genk en Lommel. In de mijngemeenten zoals Houthalen-Helchteren en Maasmechelen waren we dicht bij een eerste mandaat in 2018. Ook in Sint-Truiden en Tongeren is er veel potentieel, met nieuwe dynamische afdelingen. In 2019 hebben we een eerste bovenlokale verkozene gehaald in het Vlaams parlement. Nu willen we ook vanuit Limburg een zitje in de Kamer veroveren.”