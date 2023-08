Pukkelpop waarschuwt voor valse tickets: “Koop alleen via onze vertrouwde kanalen”

Meer lezen over Pukkelpop? Je vindt alle artikels in ons dossier .

“De vervalste tickets worden onder meer aangeboden op Facebook of 2dehands.be”, zegt Dorien Baens van politiezone LRH. “Jammer genoeg is dat ook een neveneffect van een uitverkochte editie. Vorig jaar was het festival namelijk niet uitverkocht en kwamen we deze klachten dan ook niet tegen.”

Ook Pukkelpop benadrukt dat de omruilservice op de site de enige manier is om geldige tickets te kopen. “Zo kunnen we immers ook garanderen dat dit veilig gebeurt aangezien de gegevens van de kopers dan bij ons gekend zijn”, zegt Pukkelpop-woordvoerder Frederik Luyten. “We hebben zo de jongste weken al meer dan 3.000 tickets aan een nieuwe eigenaar geholpen, zonder problemen. Betalen kan via de vertrouwde kanalen. Laat je dus niet verleiden via sociale media: de omruilservice is de enige manier om alsnog een ticket voor Pukkelpop aan te schaffen, indien voorradig.”