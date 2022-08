Pukkelpop maakt zich op voor slotdag: hinder voor het verkeer valt wel mee

autosport Bert Longin schrijft geschiede­nis in Zolder met een zevende overwin­ning in de 24 Hours: “Het was een zege van de perfectie”

De 44ste editie van de 24 Hours of Zolder was de eerste van het nieuwe reglement met GT- en toerwagens. Een editie ook die resulteerde in de vierde zege voor Audi, de negende voor het team PK Carsport. En vooral de editie waarin Bert Longin alleen recordhouder is geworden op vlak van aantal zeges, want met zeven trofeeën doet de Leuvenaar nu een zege beter dan Anthony Kumpen en Marc Goossens.

17 augustus