Pukkelpop legt opbouw voor twee dagen stil

Hasselt 55 inschrij­vin­gen voor zomerscho­len van stedelijk basisonder­wijs

14 juli De zomerscholen voor hoger onderwijs in Hasselt scoren niet geweldig goed. Voor de zomerscholen van het stedelijk basisonderwijs is er wel interesse. Momenteel ligt het aantal ingeschreven kinderen op 55. De toeleiding naar die zomerscholen gebeurt via de scholen zelf. 70 kinderen namen contact op, waarvan 55 dus overtuigd raakten. De stad is tevreden met dat aantal.