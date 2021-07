Pukkelpop legt opbouw en ticketverkoop stil: “We vragen opheldering aan federale overheid”

Mountainbike bijna vergeten olympiërs Roel Paulissen (45) is na vier olympische deelnames het mountainbi­ken nog niet verleerd: “Kroonde me recent tot Europees kampioen bij de Masters”

21 juli Binnenkort staat in de Japanse hoofdstad Tokio de volgende editie van de Olympische Spelen op het programma. Daarbij blikken we met heel wat ex-deelnemers vooruit op het grootste sportevenement ter wereld. Vandaag is het de beurt aan de Hasseltse Roel Paulissen, die zowel in 1996, 2000, 2004 en 2008 zijn opwachting maakte als mountainbiker op de Spelen.