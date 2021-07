Pukkelpop gaat constructies op terrein vanaf maandag afbouwen

Houthalen-Helchteren Pukkelpop trekt streep door muziekfes­ti­val, Extrema Outdoor gaat wel door: “Binnenkort meer duidelijk­heid rond teststrate­gie”

12:06 Terwijl Pukkelpop valt over de teststrategie en officieel de handdoek in de ring gooit, kan Extrema Outdoor wel doorgaan. De organisatie mikt op vrijdag op 15.000 bezoekers, zaterdag en zondag ontvangen ze tot wel 25.000 festivalgangers. “Doordat we pas midden september doorgaan, zullen de meeste mensen vermoedelijk al volledig gevaccineerd zijn.”