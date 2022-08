Pukkelpop en de Vlaamse Waterweg vervoeren podiummateriaal via waterwegen: “Alweer 15 vrachtwagens minder op de weg”

De containers met opbouwmateriaal zijn in Antwerpen via kaai 524 van Euroports op het binnenschip geladen, waarna het schip richting Haven Genk vertrok met 28 containers aan boord. “Na de lossing op de kade van Haven Genk, werden de containers sinds deze maandagochtend snel en efficiënt over een korte afstand naar de festivalweide in Kiewit vervoerd”, verduidelijkt Heike Ulburghs, General Manager Haven Genk.

“Alleen al door het materiaal voor de opbouw via deze containers via de waterwegen te laten vervoeren, houden we vijftien vrachtwagens van de weg”, voegt Frederik Luyten als woordvoerder van Pukkelpop toe. Vlaanderen heeft dan ook de ambitie om tegen 2030 het aandeel van de binnenvaart in het goederenvervoer minimaal op 20 procent te brengen.

“Dat doen we onder meer door te investeren in onze waterwegen, maar ook door samen met bedrijven te investeren in de aanleg van kaaimuren. Hiermee willen ondernemers ertoe aan te zetten om meer gebruik te maken van de binnenvaart. De samenwerking met Pukkelpop is er vooral op gericht om bedrijven bewust te maken van de voordelen en mogelijkheden van de waterwegen. Die mogelijkheden zien, is de eerste stap”, aldus Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Voor De Vlaamse Waterweg nv betekent het dan weer een mooi voorbeeld van co-mobiliteit. “Zo zijn we in staat om de binnenvaart te combineren met een kort voor- of natransport via de weg. Bovendien zorgen deze initiatieven voor meer bekendheid bij de ondernemers, én brengen ze de mogelijkheden van transport over water onder de aandacht”, aldus Koen Anciaux, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv.

