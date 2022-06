Professional worden in de virtuele wereld? PXL-NeXT pakt uit met nieuwe opleiding ‘Metaverse Architect’

Wanneer we vrienden of familie een tijdje niet kunnen zien door drukte of afstand, houden we vandaag de dag contact met elkaar via sociale media. Denk aan een berichtje op Whatsapp of Messenger of een videocall. De ‘Metaverse’ moet dat digitale contact in de toekomst nóg levendiger maken, door interactie tussen personen in 3D-ruimtes mogelijk te maken. De bedrijvensector springt nu al op die kar en maakt vandaag virtuele beurzen of een bezoekje in een volledig digitaal kantoor mogelijk. Ook CEO Mark Zuckerberg plant om Facebook onder de nieuwe naam ‘Meta’ binnen vijf jaar om te vormen van sociale media naar een Metaverse-bedrijf.