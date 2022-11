Politiezone LRH maakt Hasseltse jongeren warm voor job bij de politie

Genk GO! campus Genk organi­seert ‘Warmste Studiehuis’

De laatste jaren hebben jongeren het niet altijd even gemakkelijk gehad door de coronacrisis. Om hen extra leerkansen te geven, organiseert GO! campus Genk van 23 november tot 16 december het Warmste Studiehuis voor alle Genkse jongeren van het secundair onderwijs. De opbrengst gaat naar ‘De Warmste Week’, waarvan het centrale thema dit jaar kansarmoede is.

22 november