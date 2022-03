Politiezone LRH examineert 1.000 leerlingen tijdens het Grote Voetgangersexamen

Hasselt Straatar­tiest in Hasselt worden? Meld je vòòr 30 maart aan

Passie voor muziek of animatie en zin om de harten van de winkelende Hasselaars te veroveren? Dan kan je je nog tot het einde van deze maand online inschrijven voor een live-auditie op zaterdag 2 april. “Opgelet: dit is je enige kans, want we organiseren maar één keer per jaar een goedkeuring om een vergunning aan te vragen", aldus de Stad Hasselt.

9 maart