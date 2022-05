Politie vat drie dieven die in auto’s inbreken in Hasselt

Limburg Limburgse bedrijven vragen minste patenten aan van heel Vlaanderen: “Corona maakte dat provincie achterop hinkt”

Het aantal publicaties en patentaanvragen in Limburg is het afgelopen jaar flink gedaald. In 2020 stond de teller nog op 125 patenten maar mede door corona zakte dat aantal in 2021 naar 103. “Het gaat om een dipje”, klinkt het bij Voka-KvK Limburg, “Maar we moeten ervoor zorgen dat het geen blijvende dip wordt.” De patentaanvragen en -publicaties geven namelijk een indicatie van hoe innovatief een provincie is.

