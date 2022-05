Politie opent gloednieuw kantoor op campus PXL in Hasselt: “Studenten moeten ergens terecht kunnen als ze zich onveilig voelen”

HasseltDe politiezone LRH krijgt een gloednieuw kantoor aan PXL-Congress op de Elfde-Liniestraat in Hasselt. Studenten kunnen er terecht bij studenteninspecteur Elfi Nijssen of één van haar collega’s.

“Alle studenten kunnen hier terecht voor politionele zaken, zoals het melden van een diefstal of het vragen van advies over de organisatie van een fuif”, zegt Philip Pirard, korpschef van de politie LRH (Limburg Regio Hoofdstad). “Daarnaast kunnen ze er ook problemen melden of zaken aankaarten die ze als gevaarlijk of storend ervaren in de omgeving van de campus. Maar ook voor een gewone babbel zijn ze van harte welkom.”

De studenten van de opleiding communicatiemanagement werkten een concept uit voor deze nieuwe locatie waarbij ze hun verschillende ideeën hebben voorgesteld aan de politie en de PXL. Van logo, raamstickers tot een passende quote voor het interieur. “Met deze nieuwe locatie en vernieuwd concept kunnen we onze dienstverlening zowel naar de studenteninspecteur als naar onze studenten verder uitbouwen in de toekomst”, zegt Ben Lambrechts, algemeen directeur van de PXL.

Rosalie Velkeniers is één van de studenten die de afgelopen maanden hard gewerkt heeft aan het concept. “Wij zijn blij dat wij, als communicatiestudenten, de opening van het politielokaal van op de eerste rij mogen beleven. Want een creatief idee bedenken is één ding, maar als dat idee dan ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd, dan klopt je communicatiehart toch net wat sneller.”

Politie-XL

Het project kreeg de naam ‘Politie-XL’ mee. Een leuke samentrekking tussen politie en PXL, maar het geeft vooral de verhoogde aanwezigheid én bereikbaarheid van de politie op de campus weer.

“Het aantal studenten in Hasselt blijft namelijk groeien”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Door de fysieke aanwezigheid van de politie op de campus willen we de veiligheid in de drukke omgeving van de Elfde-Liniestraat verhogen. Studenten moeten ergens terecht kunnen met hun problemen op het vlak van veiligheid. De fysieke aanwezigheid op de campus verhoogt ook de aanspreekbaarheid.”

Vanaf volgend academiejaar wil de politie LRH de locatie ook gebruiken om workshops voor studenten te organiseren en stage- of sollicitatiegesprekken te houden. Studenten kunnen de politie LRH vinden in PXL-Congress, Elfde-Liniestraat 23A (gebouw D) te Hasselt. Ze kunnen een afspraak maken via pz.lrh.studenten@police.belgium.eu, op het nummer 0499 59 57 28 of via de Facebookpagina ‘Studentenpolitie LRH’.

