Politie ontdekt illegale kapperszaak tijdens lockdownfeestje

Lummen / Heusden-Zolder Watt17 wordt vaccinatie­cen­trum voor inwoners van Heus­den-Zol­der en Lummen

14 januari In de Eerstelijnszone MidWestLim is er vandaag beslist dat er twee vaccinatiecentra komen. Zo is in Heusden-Zolder gekozen voor Watt17, waar de inwoners van Heusden-Zolder en Lummen terecht kunnen voor hun vaccinatie. Het tweede centrum komt er in de Expohallen van Houthalen-Helchteren.