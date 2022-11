Politie LRH vraagt voetgangers meer fluo te dragen met nieuwe campagne: “Jaarlijks 40 inwoners die anders in ongeval belanden”

HasseltDe politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) lanceert de zichtbaarheidscampagne ‘Zet jezelf in de kijker’ met voetgangers als specifieke doelgroep. “Door middel van fluorescerende teksten op voetpaden op tachtig locaties willen we hen eraan herinneren om zichzelf altijd in de kijker te zetten.”

Met de nieuwe zichtbaarheidscampagne hoopt de politiezone dit aantal verkeersongevallen bij voetgangers terug te dringen. “Wij stellen namelijk vast dat mensen vaak niet de reflex hebben om een fluohesje aan te trekken wanneer ze ’s avonds nog een rondje gaan joggen of even de hond uitlaten", vertelt Philip Pirard, korpschef van de politiezone LRH.

Quote Met enkel donkere kleding aan ben je op amper twintig meter te zien. Zeker nu het ’s avonds al vroeg donker wordt, willen we onze inwoners erop wijzen hoe belangrijk het is om goed zichtbaar te zijn. Philip Pirard, korpschef politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH)

Dat is wel noodzakelijk, “want fluorescerende kledij zorgt ervoor dat je al zichtbaar bent op 150 meter”, legt korpschef Pirard uit. “Met enkel donkere kleding aan ben je op amper twintig meter te zien. Jaarlijks raken dan ook gemiddeld veertig voetgangers in onze zone betrokken bij een verkeersongeval. Dat kan gaan over een aanrijding tot ongevallen waarbij voetgangers breuken oplopen. Zeker nu de klok werd omgezet en het ’s avonds al vroeg donker zal worden, willen we onze inwoners er nog eens op wijzen hoe belangrijk het is om als zwakke weggebruiker goed zichtbaar te zijn.”

Korpschef Philip Pirard hoopt samen met de hele politiezone dat inwoners zichtbaarder aan het verkeer zullen deelnemen.

In samenwerking met de verschillende gemeenten van de politiezone worden er in de loop van de komende weken fluorescerende boodschappen op voetpaden en wegen aangebracht. “De verschillende gemeenten van de politiezone namen zelf al een heel aantal initiatieven rond zichtbaarheid”, zegt Steven Vandeput (N-VA) als voorzitter van het politiecollege. “Maar omdat we dit thema niet genoeg in de kijker kunnen zetten, willen we deze boodschap ook verspreiden in de volledige politiezone.”

Aan het station van Hasselt is de slogan alvast goed leesbaar op het pad.

Fluorescerende armband

De slogan ‘Zet jezelf in de kijker’ zal daarom op een tachtigtal locaties in de zone Hasselt, Diepenbeek, Halen, Herk-de-Stad, Lummen en Zonhoven oplichten. “We hebben vooral gekozen voor plaatsen waar veel voetgangers voorbij komen of waar er in het verleden al verkeersongevallen gebeurden. Denk bijvoorbeeld aan het station van Hasselt, waar je vandaag al onze slogan in het fluogeel op het voetpad kan lezen. Ook in de Stationsstraat en in de schoolomgevingen in Diepenbeek en in de andere gemeenten zal de slogan binnenkort te lezen zijn. Daarnaast zullen we van 28 november tot en met 4 december fluorescerende slapwraps uitdelen op de verschillende locaties om onze actie extra in de kijker te zetten.”

Diezelfde boodschap zal ook op alle voertuigen van de politiezone verschijnen. “Een goede zichtbaarheid zorgt er immers voor dat zwakke weggebruikers sneller opgemerkt worden door bestuurders en we zo verkeersongevallen kunnen voorkomen”, aldus de politiezone Limburg Regio Hoofdstad.

