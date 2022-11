Politie LRH telt drie inbraken in afgelopen weekend

De inbraken vonden plaats op zaterdag 26 en zondag 27 november. In de Kolenbergstraat in Halen werd een deur van een woning opengebroken en aan de haal gegaan met een bestekdoos en een set messen. Op zondag 27 november gebeurden nog twee inbraken: in Diepenbeek om 19.45 uur, en in Hasselt om 20.15 uur. Op die laatste locatie is het juiste nadeel nog niet gekend. Bij de inbraak in Diepenbeek op de Oudstrijderslaan werden juwelen gestolen. Dat laat de politiezone LRH weten.