Politie LRH stelt dit weekend drie inbraken vast in Hasselt en Diepenbeek

Op de Kloosterstraat in Diepenbeek vond afgelopen vrijdag een inbraak plaats omstreeks 20.30 uur. Een onbekende persoon of onbekenden braken daar een raam open en doorzochten een woning. Ze gaan aan de haal met juwelen en een som geld.

In Hasselt werd diezelfde vrijdag dan weer een inbraak vastgesteld in de Oeverstraat. Een opslagruimte van een appartementsgebouw werd opengebroken, waar men aan de haal ging met werkmateriaal. Afgelopen zaterdag werd dan weer in een pand ingebroken op de Hendrik van Veldekesingel in Hasselt. Het juiste nadeel is nog niet gekend.