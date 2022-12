Politie LRH controleert extra op alcohol en drugs achter het stuur

Genk Genkse juf Tine is 1.000ste Sidekick Sam: “Online vond ik wel wat lesmateri­aal over armoede, maar volledige lespakket­ten, podcasts en getuigenis­sen? Geweldig!”

1.000 leerkrachten registreerden zich al voor de Sidekick Sam Academy van DPG Media. Tine Kellens, juf in de Genkse freinetschool ‘On the Move’, is de meest recente leerkracht die zich op het gratis, online platform registreerde om het welbevinden van haar leerlingen te vergroten. De Sidekick Sam Academy kwam tot stand dankzij de opbrengst van de laatste editie van Rode Neuzen Dag en ging in oktober officieel van start.

15 december