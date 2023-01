Politie LRH betrapt acht bestuurders tijdens ‘Weekend Zonder Alcohol’

Sint-Truiden Anneleen (28) en Brandon (29) brengen Sint-Trui­den weer aan het dansen in heropende Cohibar: “Truiense jeugd die uitgaat in Hasselt? Verleden tijd”

Oplettende voorbijgangers hebben het misschien al gemerkt: er is weer leven in de Cohibar op het Heilig-Hartplein, en dat is allemaal aan Anneleen Drillieux (27) en Brandon Willems (29) te danken. Het koppel heropende een week geleden wat ooit een populair danscafé voor jongeren was, en hoopt dezelfde sfeer te laten terugkeren naar Sint-Truiden. “Het uitgaansleven in Sint-Truiden moet weer tot leven gewekt worden”, klinkt het.

