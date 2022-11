Politie LRH betrapt 38 bestuurders op gsm-gebruik achter het stuur

voetbal derde nationale B Doelman Bram Velkeners en E. Termien winnen op een diefje derby tegen Beringen: “Met deze driepunter haken we onze wagon vast aan de kopgroep”

Eendracht Termien raakte in de derby tegen Beringen met de hakken over de sloot. De bezoekers hadden hun pionnen goed geplaatst en voor Termien was er aanvankelijk geen doorkomen aan. Na de rust was er meer animo en doelman Valkeners hield Henry Sahuke tot tweemaal toe van een doelpunt. Tien minuten voor tijd kopte de ingevallen Andy Dauwe de winnende treffer tegen de netten. “Zo goed als we vorige week tegen titelkandidaat Wezel speelden, zo slecht liep het vandaag. Met de goal van Dauwe haken we wel onze wagon vast aan het koppeloton”, genoot uitblinker Bram Valkeners na afloop.

