Politie LRH betrapt 360 bestuurders op te snel rijden

De politie voerde snelheidscontroles uit in Herk-De-Stad, Halen en Hasselt. Er werd gecontroleerd op de Diestsesteenweg, Liebroekstraat en Kuringersteenweg. In totaal hielden 1.722 van de 2.082 gecontroleerde bestuurders zich aan de maximum toegelaten snelheid. Eén van de 360 bestuurders die te snel reden, haalde een snelheid van 95 kilometer per uur in een zone waar 50 kilometer per uur is toegelaten.