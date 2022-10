Politie LRH betrapt 124 bestuurders op te snel rijden tijdens nationale flitsmarathon

De lokale politie controleerde op vijf locaties op de Genkersteenweg, de Stokrooieweg, de Sint-Truidersteenweg, de Diestersteenweg en de Luikersteenweg in Hasselt. Bijkomend werden er enkele verkeerscontroles gehouden op de Grote Baan in Herk-de-Stad, de Schopdriesweg in Zonhoven en op het grondgebied van Diepenbeek.

Tijdens de controle in Herk-de-Stad werden er 2 opgedreven bromfietsen getakeld. Tijdens de controle op de Schopdriesweg in Zonhoven werd er opnieuw een opgedreven bromfiets uit het verkeer gehaald die 94 kilometer per uur reed. Eén bestuurder van een voertuig testte positief voor alcohol en drugs in het verkeer. Hij bleek in het bezit van een gebruikershoeveelheid drugs te zijn en had een mes op zak. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken en de nodige processen-verbaal werden opgesteld.