Politie LRH betrapt 109 bestuurders met gsm achter stuur

Arts valt liefdesri­va­le aan met insuline­spuit: “Een IQ van 130, maar met afwijzing omgaan kan ze niet”

Tot tweemaal toe drong een arts-specialist (46) uit Pelt in mei 2019 met een kap over het hoofd, handschoenen en mondmasker binnen in de woning van haar liefdesrivale in Rekem. Ze gaf zelf toe dat ze daarbij ook een injectienaald en ether bij zich had. Dat ze enkel met haar slachtoffer wilde praten, geloofde de aanklager niet. “Toen haar verliefdheid niet beantwoord werd, koos ze voor de meest extreme oplossing”. Vandaag kent de vrouw haar straf.