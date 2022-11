Politie betrapt 177 te snelle bestuurders in Halen, Lummen en Hasselt

Hasselt Festival Da Copa in Hasseltse Tiend­schuur definitief afgelast: “Amper honderd voetbal­fans kochten ticket”

Fans van de Rode Duivels zullen woensdagavond dan toch niet de WK-match in de Tiendschuur in Herkenrode kunnen volgen. Organisator Birger Vanheusden wilde daar het populaire Festival Da Copa in een sfeervolle setting laten doorgaan, maar te weinig kaarten gingen de deur uit. “Ik hoopte nog op een last-minute verkoop na de oefenmatch van vrijdag, maar die is er niet gekomen.”

22 november