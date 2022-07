Plannen voor internationale school in Limburg, mét Corda Campus als kandidaat

Halen / Herk-De-Stad / Lummen DJ, graffiti en ijsjes op ‘Start of Summer’

De jeugddiensten van Lummen, Herk-de-Stad en Halen slaan de handen in elkaar en organiseren op 1 juli ‘Start of Summer 2022’. Tussen 13 uur en 17 uur is de jeugd welkom op het evenementenplein aan de Rietbron in Halen voor een namiddag vol leuke activiteiten.

29 juni