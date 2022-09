Pirigam (41) kwam met 100 dollar en kapotte schoenen naar ons land, nu heeft hij succesvolle zaak: “Het hele woordenboek bestudeerd om Nederlands te leren”

HasseltHet levensverhaal van chef-kok Pirigam Ramis (41) leest als een boek. Vandaag is hij de eigenaar van de Butcher Grill Bar in Hasselt, gekend om zijn steaks op een laagje van bladgoud. In het verleden was het echter niet al goud wat blonk. “Ik ben op 18-jarige leeftijd vanuit Kirgizië naar België gekomen, met 100 dollar op zak en kapotte schoenen aan mijn voeten. Nooit heb ik ook maar één dag gedopt”, legt hij uit.

Na de val van de Sovjet was er in Pirigams thuisland veel ellende. “Heel veel mensen zijn er toen in extreme armoede beland. Ook mijn familie had het heel moeilijk, waardoor ik besloten heb om mijn geluk elders te zoeken.” Ramis kwam in België aan en wilde meteen het Nederlands machtig worden. “Ik heb het lesprogramma van twee jaar in één jaar afgerond en een woordenboek uit mijn hoofd geleerd”, lacht hij.

“In de tussentijd studeerde ik Marketing aan de Provinciale Hogeschool Limburg en om mijn studies te kunnen betalen werkte ik in de horeca. Dat waren allerhande taken. Ik moest de afwas doen of het leeggoed verzamelen en zo raakte ik geïnteresseerd in alles wat bij een restaurant komt kijken. Vervolgens heb ik wat extra ervaring opgedaan bij Prêt-à-Goûter, de zaak van de betreurde Geert Vandenhove. Ook bij de Parisien Alain Ducasse heb ik veel geleerd.”

Racisme en burn-out

Met dank aan zijn omgeving groeide Ramis uit tot zelfstandig ondernemer. “Het waren vooral vrienden van restaurant La Vache Qui Suisse die een grote rol hebben gespeeld. Zeker Fa en Fabienne geloofden heel erg in mij. Nochtans was het niet gemakkelijk om me in België te integreren. Je krijgt constant het gevoel dat je minderwaardig bent en je moet het altijd afleggen tegen collega’s zonder migratieachtergrond. Op dat moment waren racisme en burn-out nog begrippen die je niet overal hoorde, dus ik stelde me er verder ook geen vragen bij en probeerde mijn ding te doen.”

Volledig scherm Pigiram Ramis van Butcher Grill & Bar in Hasselt © Mine Dalemans

“Vandaag besef ik wel dat de multiculturele samenleving in België een groot probleem is”, gaat hij verder. “Ik zag de twee kanten van het verhaal. Ook buitenlanders die er alles aan willen doen om hier thuis te horen, hebben het niet gemakkelijk. Dat vind ik jammer. Daarom geef ik iedereen altijd de tip om te beginnen met het leren van de taal en het zoeken naar werk. Het maakt niet uit wat je doet, want elke soort job helpt je enorm vooruit. Zo leer je ook de cultuur kennen en ga je aan jezelf werken.”

Beer op een fiets

De Hasselaar is er dan ook van overtuigd dat mensen tot alles in staat zijn. “Een beer in een circus rijdt op een fiets, dus waarom zou een mens niet in zichzelf mogen geloven? Motivatie is alles. Van mij mogen ze gerust stoppen met mensen geld te geven die daar niets voor doen. In ruil zouden lokale werkgevers wel wat minder kieskeurig mogen zijn als ze vreemde namen zien opduiken op een CV.”

Ramis legde een lang parcours af, waar hij erg trots op is. “Ik heb al zes jaar de Butcher Grill Bar in Hasselt. Dat heb ik helemaal uitgebouwd op eigen kracht, zonder de hulp van de bank of van sponsors. Elke dag opnieuw doe ik mijn best om kwaliteit te leveren aan mijn klanten. Ik ben heel trots op alles wat ik heb mogen bereiken. Soms denk ik nog terug aan die 100 dollar en mijn kapotte schoenen. Gelukkig heb ik nooit opgegeven.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.