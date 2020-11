Peter (49) verliest vrouw Nele (49) aan zeldzame ziekte: “Samen met onze kindjes ga ik nu bomen planten. Ze hield van de natuur en zo blijft ze verder leven”

Hanne Merkelbach (KRC Genk Ladies): “Uitblink­ster Tessa Wullaert heeft weinig ruimte nodig om te scoren, ze was met zes goals dodelijk efficiënt”

9 november KRC Genk Ladies schoof in de Super League met dubbele cijfers onderuit tegen Anderlecht. De oppermachtige landskampioen was meer dan een maatje te groot voor de jeugdige Genkies. Absolute uitblinker was Red Flame Tessa Wullaert die zesmaal raak trof. “Het is niet tegen Anderlecht dat we punten moeten pakken. De volgende weken treffen we Woluwe, Zulte en Charleroi. Dan mikken we op 9 op 9", maakte Hanne Merkelbach zich na afloop sterk.